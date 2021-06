29 Athleten sind am Sonntag in die Red Bull X-Alps gestartet. Als großer Favorit in dem Hike-and-fly-Rennen durch fünf Länder gilt der Schweizer Seriensieger Christian "Chrigl" Maurer. Drei Österreicher sind bei der zehnten Ausgabe mit dabei, darunter der Halleiner Lokalmatador Paul Guschlbauer.

