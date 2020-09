Violettes Feuerwerk nur auf der Tribüne - Grödig gewinnt Kellerduell

Rund um den 87. Geburtstag konnte sich die Austria am Mittwoch nicht selbst beschenken. Die Schaider-Elf verlor gegen Seekirchen mit 1:3.

Die Austria spielte am Mittwoch in der neunten Runde der Regionalliga Salzburg in der ersten Halbzeit groß auf und hätte zur Pause eigentlich führen müssen. Melvis Memic, Marco Hödl und Manuel Krainz scheiterten in aussichtsreichen Positionen aber am herausragenden Seekirchen-Tormann Nico Tezzele. "Nico hat uns in den ersten 45 Minuten im Spiel gehalten", gesteht Seekirchens Sportlicher Leiter Mario Lapkalo.

Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hatten die Austria-Fans ihren großen Auftritt. Mit einem Feuerwerk und einer Pyroshow feierten ...