Volleyballer Nicolai Grabmüller wurde erfolgreich an der Schulter operiert.

Die rechte Schulter zwickt den Salzburger Volleyball-Nationalspieler Nicolai Grabmüller bereits seit Monaten. Doch die Schmerzen sollen bald schon der Vergangenheit angehören. Denn während seine Nationalteamkollegen nach dem dreiwöchigen Trainingslager in Steinbrunn am Dienstag in den Urlaub aufbrachen, begab sich der ...