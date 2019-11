Die Erstliga-Damen der PSVBG verpassten im Heimmatch gegen Tabellenführer Linz/Steg nur knapp die Sensation.

Zumindest mit einem Punkt belohnten sich die Volleyball-Damen der PSVBG am Samstag in Rif gegen den weiter ungeschlagenen Tabellenführer Linz/Steg. Nach dem klar mit 18:25 verlorenen Auftaktsatz kamen die Salzburgerinnen immer besser in die Partie. Im zweiten Satz hatten sie mit 28:30 noch knapp das Nachsehen, danach behielten sie in den entscheidenden Momenten die Nerven und setzten sich zwei Mal mit 25:23 durch. Die Krönung der Aufholjagd misslang allerdings, da der Entscheidungssatz mit 11:15 verloren ging. Die Salzburgerinnen konnten sich zumindest damit trösten, dem Dominator der 1. Bundesliga als erstes Team einen Punkt abgeluchst zu haben.

Die Herren der PSVBG feierten in der 2. Bundesliga einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg über Enns. Unangefochtener Tabellenführer ist aber weiterhin Oberndorf. Die Flachgauer hatten beim Dreisatzsieg gegen Wolfurt nur im zweiten Satz Probleme, setzten sich aber auch da letztlich mit 30:28 durch. Damit hat Oberndorf die erste Saisonhälfte ohne eine einzige Niederlage überstanden und dabei insgesamt nur sechs Sätze abgegeben. Über die volle Distanz musste die Truppe von Coach Reinhold Schiefer nur gegen Hypo Tirol gehen.

In der 2. Damen-Bundesliga ist Seekirchen mit einem 3:0-Heimerfolg über Dornbirn nach zwei Niederlagen in Folge auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Für Oberndorf setzte es dagegen eine 1:3-Niederlage bei Trofaiach/Eisenerz.