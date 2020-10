Das zuvor makellose Bundesligateam unterlag am Samstag TI Innsbruck in vier Sätzen.

Nachdem das Spitzenspiel gegen Topfavorit Linz/Steg zuletzt abgesagt worden war, hieß die fünfte Hürde des Damenteams der PSVBG Salzburg in dieser Bundesligasaison TI Innsbruck. Und sie erwies sich auswärts am Samstagnachmittag als zu hoch. Die Tirolerinnen, die zuvor ebenfalls bereits vier Siege eingefahren hatten, setzten sich mit 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:20) durch.

PSVBG Salzburg mit gutem Start in Innsbruck

Dabei hatte das Spiel aus Salzburger Sicht so vielversprechend angefangen. Die Gäste zogen im ersten Satz auf 6:2 davon, doch nach Innsbrucks erstem Timeout glichen die Gastgeberinnen rasch aus. Der Auftaktsatz blieb dann bis zur Schlussphase spannend. Dank drei Punkten in Serie hatten aber die Tirolerinnen das bessere Ende für sich.

Nur im zweiten Satz konnte Vorsprung verteidigt werden

Auch in Satz zwei rissen die Salzburgerinnen früh das Heft an sich und diesmal ließ man sich den klaren Vorsprung auch nicht mehr nehmen. Mit einem souveränen 25:19 glich das Team von Chefcoach Uli Sernow verdient aus. Und diesen Schwung nahmen Paige Hill und Co. auch in den dritten Durchgang mit. Doch Mitte des wohl vorentscheidenden Satzes kippte das Momentum zu den TI-Volleyballerinnen, die ab dem Punkt zum 17:16 stets in Führung blieben und mit 25:23 die Oberhand behielten.

Erste Saisonniederlage für PSV-Damen

Zum Aufgeben verleitete dies das Salzburger Team aber keineswegs, was die 5:0-Führung im vierten Satz belegte. Doch nach zwei Timeouts fand Innsbruck wieder in die Spur, glich rasch zum 8:8 aus, führte bei 13:12 erstmals und feierte am Ende einen souveränen dritten Satzgewinn, der Salzburgs erste Saisonniederlage besiegelte.