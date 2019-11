Die Volleyball-Herren der TVO spielten sich am Samstag mit einem 3:0-Heimsieg über Bisamberg/Hollabrunn für das Cup-Viertelfinale tags darauf gegen Klagenfurt warm.

Oberndorf hat seine Siegesserie in der 2. Herren-Bundesliga fortgesetzt. Die Flachgauer bezwangen Bisamberg/Hollabrunn mit 3:0 (23, 21, 23) und führen damit die Tabelle weiter ungeschlagen an. In der ungewohnten, kleinen Halle der Sportmittelschule Oberndorf bekamen die Salzburger keinen Satz geschenkt. Stets mussten sie nach frühem Rückstand erst die Wende schaffen. "Der Gegner war sehr bissig und hat (anders als wir) fast keine Fehler gemacht. Mit Blick auf Sonntag war das allerdings ein guter Test für die Mannschaft", meint Coach Reinhold Schiefer.

Da steht seinem Team nämlich mit dem Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt (19.30 Uhr) ein echtes Highlight bevor. "Natürlich wollen wir vor eigenem Publikum die Sensation schaffen und ins Halbfinale einziehen. Aber wird sind krasser Außenseiter", erklärt Schiefer. Positiv stimmt ihn neben der bislang makellosen Saisonbilanz, dass sein Team im Cup wieder in die angestammte Stadthalle zurückkehrt. "Außerdem war es wichtig, dass wir heute in drei Sätzen gewonnen und damit Kräfte gespart haben", betont der Coach.

Eine Niederlage setzte es am Samstag für die Ligakollegen der PSVBG. Die Salzburger mussten sich zu Hause Oberndorfs erstem Verfolger, St. Pölten, nach gewonnenem ersten Satz noch mit 1:3 (19,-19,-22,-21) geschlagen geben.

Erste Niederlage für Seekirchens Damen

In der 2. Damen-Bundesliga hielten Oberndorfs Damen das Heimmatch gegen Bisamberg/Hollabrunn nur in den ersten beiden Seiten offen, mussten sich schließlich aber 0:3 (-25,-22,-14) geschlagen geben. Die Niederösterreicherinnen übernahmen damit auch die Tabellenführung, da Seekirchen mit einem 2:3 (13,-22,-23,19,-10) bei Ybbs/Nibelungengau die erste Saisonniederlage einstecken musste.