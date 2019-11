Die Truppe von Reinhold Schiefer bleibt in der 2. Volleyball-Bundesliga weiter unbesiegt.

Oberndorfs Herren haben in der aktuellen Zweitliga-Saison bereits jeden Gegner besiegt. Die Flachgauer gewannen in der Hinrunde all ihre neun Spiele und gaben dabei lediglich sechs Sätze ab. Am Samstag setzten sie zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte ihren Siegeszug eindrucksvoll fort. Das Team von Coach Reinhold Schiefer kam in Steyr nie ernsthaft in Bedrängnis und feierte einen souveränen 3:0-(18,17,22)-Erfolg.

Schwerer zu kämpfen hatten da die Ligakollegen der PSVBG. Die Salzburger mussten im Heimspiel gegen Lenzing wie schon im ersten Duell über fünf Sätze gehen. Im entscheidenden Durchgang hatten die PSVBG-Herren erneut die besseren Nerven und setzten sich mit 15:12 durch. In der Tabelle liegt Oberndorf trotz seiner weiter makellosen Bilanz nur auf Platz zwei hinter St. Pölten, das allerdings bereits ein Spiel mehr bestritten hat. Die PSVBG folgt (ebenfalls mit einem Spiel mehr) auf Platz drei.

In der 2. Damen-Bundesliga bleibt Seekirchen der einsame Verfolger von Tabellenführer Bisamberg/Hollabrunn. Die Flachgauerinnen hatten im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Erstliga-Dominator Linz/Steg keine große Mühe und feierten einen 3:0-(22,16,21)-Sieg. Oberndorfs Damen gaben beim bislang sieglosen Schlusslicht Perg II eine 0:2-Satzführung aus der Hand und verloren schließlich auch noch den Entscheidungssatz mit 9:15.