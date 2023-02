PSV-Damen schlittern bei Play-off-Generalprobe in Debakel

Das Team von Ulrich Sernow war zum Abschluss des Grunddurchgangs bei Sokol/Post chancenlos und erzielte nur 29 Punkte. Im Viertelfinale kommt es zu einem Wiedersehen mit den Wienerinnen.

In Rif hatte die PSVBG Salzburg das favorisierte Wiener Team Sokol/Post über fünf Sätze gefordert. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der 1. Damen-Bundesliga am Samstag konnten Geburtstagskind Anastasiya Tyshchenko und Co. mit den heimstarken Rekordmeisterinnen überhaupt nicht mithalten. Beim Tabellendritten ging das Team von Chefcoach Ulrich Sernow in einer Stunde mit 8:25, 9:25 und 12:25 unter. Der Plan, die Gegnerinnen mit dem Service unter Druck zu setzen, scheiterte: Den Gastgeberinnen unterlief kein einziger Annahmefehler. Und während die Wienerinnen mit fünf Assen punkteten, ging Salzburg auch hier leer aus.

PSVBG Salzburg plant Revanche im Viertelfinale

Die Salzburgerinnen gehen dank sieben Siegen in 18 Runden als sechstgereihter Club in das Play-off. Im Viertelfinale wartet ausgerechnet Sokol/Post. Die Machtdemonstration der Wienerinnen bei der Generalprobe am Samstag hat erneut gezeigt: Die PSV-Damen müssen in der K.-o-Phase über sich hinauswachsen und auf den Heimvorteil im ersten Match bauen. Vor dem Auftaktspiel am 4. März in Rif bleiben zudem noch zwei Wochen Zeit, um die richtigen Schlüsse aus diesem Debakel zu ziehen.