Salzburgerinnen gewinnen auch das Rückspiel gegen Klagenfurt.

Die Volleyball-Damen der PSVBG haben im zweiten Duell gegen die Klagenfurt Wildcats nichts anbrennen lassen. Nachdem die Salzburgerinnen bereits das Hinspiel in Kärnten in vier Sätzen gewonnen hatten, hatten sie es im Heimmatch am Samstag noch eiliger. Angeführt von Kapitänin Paige Hill ließen sie sich im ersten Satz auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und setzten sich schließlich mit 25:15 durch. Durchgang zwei war bis zum Schluss umkämpft. Bei 23:23 zeigten die Salzburgerinnen aber die besseren Nerven und machten die zwei entscheidenden Punkte. Den dritten Satz dominierten die PSV-Damen mit 25:14 dann wieder klar. Mit dem souveränen Sieg im Duell mit den Wildcats schlossen die Salzburgerinnen die 1. Damen-Bundesliga auf Rang fünf ab.