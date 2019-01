Über fünf Sätze mussten die Volleyballerinnen von PSVBG Salzburg am Freitagabend im Bundesligamatch beim VC Tirol gehen. Den Sieg holten die Gastgeberinnen.

Mit 2:3 (19:25, 25:23, 25:23, 21:25, 8:15) zog das Salzburger Team den Kürzeren. Salzburger Topscorerin war Lisa Sernow (23). Die PSVBG, diesmal ohne Kelsey Bittinger und Barbora Cidlikova angetreten, hat das Play-off-Ticket bereits in der Tasche, will im Finish des Grunddurchgangs aber noch eine möglichst gute Ausgangsposition schaffen. Vorerst ist die Truppe von Trainer Uli Sernow Vierter. Nächster Gegner ist am Samstag (2. Februar, 19 Uhr/ULZ Rif) die SG Schwertberg/Perg.

Quelle: SN