PSV-Damen wollen zum Heimauftakt erste Punkte

Bis eine Woche vor dem Saisonstart war bei den Volleyball-Damen des PSV Salzburg noch alles auf Schiene. Das letzte Vorbereitungsturnier in Italien endete für die Truppe von Coach Uli Sernow dann aber mit zwei Spielerinnen im Krankenhaus. Erst riss sich Kapitänin Lisa Sernow das Seiten- und Kreuzband, dann erwischte es auch noch Anouk van Noord, als eine Gegnerin unterm Netz durchsprang und unglücklich auf dem Fuß der Niederländerin landete. "Solche Ausfälle tun natürlich sehr weh, aber ändern nichts an der Zielsetzung, erst mal um einen Platz im oberen Play-off zu kämpfen", betont Trainer Sernow.

Beim Erstliga-Auftakt vor einer Woche bei Meister Linz/Steg konnten die Salzburgerinnen nur den zweiten Satz offenhalten und unterlagen mit 0:3. Im ersten Heimmatch am Samstag (19.30 Uhr) in Rif soll es gegen Eisenerz/Trofaiach besser laufen. "Das Team will zeigen, was es kann, und alles versuchen, um die ersten Tabellenpunkte einzufahren", sagt Coach Sernow, für dessen verletzte Tochter Patricia Maros als Kapitänin einspringt.

In der 2. Liga treten Seekirchens Damen am Samstag zum Auftakt in Innsbruck an. Das spielfreie erste Wochenende hatten die Flachgauerinnen zum Teambuilding genützt.