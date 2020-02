Die Salzburger schlugen die zweite Mannschaft von Aich/Dob am Samstag in Rif mit 3:2, machten es dabei aber unnötig spannend.

Der Auftakt in die Meisterrunde der besten acht Mannschaften der 2. Volleyball-Bundesliga ist geglückt. Die PSV-Herren, die das Play-off als Tabellenletzter in Angriff nehmen mussten, setzten sich am Samstag in Rif in fünf Sätzen gegen Aich/Dob 2 durch. Nachdem der erste Durchgang mit 25:17 an die Gäste gegangen war, steigerten sich Laurenc Grössig und Co. deutlich. Dank einer sehr starken Schlussphase, in der Mittelblocker Sebastian Unterkofler kaum zu überwinden war, sicherten sich die Hausherren den zweiten Satz mit 25:20.

Den Schwung nahm das Team von Coach Carsten Seith auch in Durchgang drei mit. Spektakuläre Punkte von Grössig und Paul Sernow bescherten eine 12:7-Führung, doch Unkonzentriertheiten brachten den Gegner zurück ins Spiel. Zwei vergebene Satzbälle beim Stand von 24:22 rächten sich. Die Kärntner nutzten mit dem Punkt zum 27:25 ihre zweite Chance zur 2:1-Satzführung.

Aus der Bahn warf das die PSV-Herren jedoch nicht. Im Gegenteil: Die Gastgeber hatten fortan klare Vorteile, machten es aber unnötig spannend. Im vierten Satz mussten die Salzburger trotz Zehn-Punkte-Vorsprungs noch zittern. Das Tabellenschlusslicht erzwang mit dem 25:22 aber den erhofften Entscheidungssatz. Auch in diesem flatterten nach klarer Führung noch die Nerven. Der zweite Matchball wurde aber genutzt, weil ein Kärntner einen Servicefehler zum 15:12 beging. Die PSV-Herren setzten damit den ersten großen Schritt der Aufholjagd in der Meisterrunde.

Quelle: SN