Salzburgerinnen wollen im Viertelfinale gegen TI Innsbruck ein Entscheidungsmatch erzwingen.

Der Start in die Play-offs der 1. Volleyball-Bundesliga ist den Salzburger Volleyball-Damen vor einer Woche missglückt. Zwar gewannen sie im ersten Viertelfinal-Duell gegen TI Innsbruck den Auftaktsatz mit 25:19, danach setzten sich aber drei Mal die Tirolerinnen durch. "Wir haben leider in entscheidenden Phasen der einzelnen Sätze Fehler gemacht, die man sich nicht leisten kann. Die Tirolerinnen konnten dadurch jeweils wieder ins Spiel kommen", erklärte Trainer Uli Sernow die Viersatz-Niederlage in Tirol.

Dass die Salzburger Damen im Grunddurchgang der Liga das Fernduell um Platz vier gegen Innsbruck für sich entscheiden konnten, macht sich nun besonders bezahlt. Mit einem Heimsieg im TV-Spiel am Montag (20.15 Uhr/live ORF Sport+) können sie noch ein Entscheidungsmatch erzwingen, in dem sie am kommenden Samstag ebenfalls Heimvorteil hätten.

"Es wird ein heißes, kämpferisches Spiel. Jetzt müssen wir an den Sieg glauben, noch kompakter auftreten, Fehler, die wir gemacht haben, abstellen und uns auf einen richtigen harten Fight einstellen", betont Kapitänin Paige Hill, die im ersten Viertelfinald-Duell ihr Comeback nach einer Fußgelenksverletzung gegeben hat. Zurück im Team ist auch Libera Samia Baji, die im letzten Match des Grunddurchgangs eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Einzig Außenangreiferin Sarah Wolf fehlt noch am Montag gegen Innsbruck.

"Wichtig wird sein, dass unsere vorher verletzten Spielerinnen wieder ihre Topleistungen bringen können", weiß Trainer Sernow. "Im Training letzte Woche haben wir jedenfalls intensiv Lösungen gegen Aktionen der Innsbruckerinnen trainiert." Obwohl seinem Team zwei Heimsiege zum Aufstieg ins Semifinale reichen, sieht Sernow die Chancen bei 50:50. "Es wird eine ganz schwierige Aufgabe, die wir gemeinsam meistern wollen."