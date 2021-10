Das Damenteam der PSVBG kommt in der 1. Volleyball-Bundesliga langsam in Schwung. Das Team von Coach Uli Sernow setzte sich am Samstag in Hartberg mit 3:1 (19,-19, 21, 22) durch und feierte damit im fünften Saisonspiel seinen zweiten Sieg.

Die Salzburgerinnen hatten in der Steiermark vor allem nach dem verlorenen zweiten Satz hart zu kämpfen. Angeführt von Ann Richards und Patricia Maros, die gemeinsam 31 Punkte erzielten, behielten sie aber in den entscheidenden Phasen die Oberhand. "Hartberg hat uns in seiner flachen Halle alles abverlangt. Wir haben es aber geschafft, uns im Spielverlauf in das Spiel zu kämpfen und am Ende verdient die drei Punkte geholt", meint Trainer Uli Sernow, der aber noch einiges Verbesserungspotenzial sieht. "Unser Ziel bleibt es, einen sehr attraktiven Volleyball zu spielen. Gegen Hartberg ist uns das nur teilweise gelungen, da wir zu schnell in stressigen Phasen die Ruhe und Kontrolle verloren haben", erläutert das Trainer-Urgestein.

Das Herrenteam der PSVBG musste vor dem Zweitliga-Match in Steyr gleich fünf Ausfälle verkraften. So konnten die Salzburger nur den zweiten Satz offen gestalten und verloren letztlich glatt mit 0:3 (-19, -26, -18). Seekirchens Damen mischen in der 2. Liga weiterhin ganz vorn mit. Am Samstag fertigen sie Linz/Steg II mit 3:0 (23, 15, 11) ab.