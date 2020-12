Heimserie der Salzburgerinnen riss am Samstag gegen Sokol/Post. "Powerwoche" aber mit 3:0-Sieg über Hartberg positiv abgeschlossen.

Nach vier Heimsiegen in Serie haben sich die Volleyball-Damen der PSVBG am Samstag in Rif erstmals wieder geschlagen geben müssen. Im Spitzenspiel der 1. Bundesliga gegen Sokol/Post gingen die Salzburgerinnen glatt mit 0:3 (-17, -22, -8) unter.

"Wien ist diesmal sehr stark und kompakt aufgetreten. Letztlich haben wir ihrem Druck einfach nicht standhalten können", gesteht Coach Uli Sernow. Dabei konnte sein Team das Spiel anfangs mit viel Kampfgeist durchaus offenhalten. "Den ersten und zweiten Satz haben wir jeweils erst im Endkampf verloren. Danach haben wir ein paar Dinge ausprobiert und anderen Spielerinnen die Chance gegeben. Leider hat das nicht geklappt, aber wie hoch du den Satz verlierst, ist letztlich egal."

So groß die Enttäuschung bei den Salzburgerinnen auch war, schon am Sonntag zeigten sie sich wieder in bestechender Form. Die PSVBG-Damen setzten sich im Heimspiel gegen Hartberg mit 3:0 (19, 21, 23) durch und schlossen damit die "Powerwoche" mit vier Spielen in nur neun Tagen mit der Bilanz von drei Siegen und nur einer Niederlage ab. "Die Belastung war schon enorm. Wir mussten unsere Reserven voll mobilisieren", erklärt Sernow. Bevor es in die Weihnachtspause geht, steht am Freitag noch das Match bei Linz/Steg an.