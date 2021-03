Salzburgs Volleyball-Damen haben das Duell um den Einzug ins Halbfinale der 1. Bundesliga verloren. Im Heimspiel gegen Innsbruck zeigten sie großen Kampfgeist, verloren aber erneut in vier Sätzen.

Die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg zeigten am Montag im Viertelfinale der 1. Bundesliga großen Kampfgeist. Am Ende mussten sie sich beim TV-Match in Rif jedoch TI Innsbruck in vier Sätzen geschlagen geben. Damit gelang es der Truppe von Coach Ulrich Sernow nicht, das erhoffte Entscheidungsspiel in der Best-of-3-Serie um den Aufstieg ins Halbfinale zu erzwingen.

Die Salzburgerinnen verpatzten den Start in die Partie gründlich. Bei 0:4 musste Trainer Ulrich Sernow schon das erste Timeout nehmen. Erst danach fing seine Truppe endlich zu punkten an und zog selbst auf 12:9 davon. Aber auch dieser Vorsprung hielt nicht lange und schließlich sicherte sich Innsbruck mit 25:21 den Auftaktsatz.

Der zweite Durchgang verlief noch dramatischer. Früh lagen die Salzburgerinnen mit sechs Punkten zurück. Danach gelang aber eine beeindruckende Aufholjagd, die erst mit einer Zwei-Punkte-Führung der PSVB-Damen endete. Innsbruck schaffte erneut die Wende und hatte den Satzgewinn auch mehrmals auf der Hand. Mit dem Rücken zur Wand zeigten die Salzburgerinnen aber großen Kampfgeist, wehrten insgesamt vier Satzbälle ab und setzten sich am Ende sogar mit 27:25 durch.

Das Hochgefühl hielt jedoch nicht lange, denn Satz drei begann wie der erste. Erneut fingen die Salzburgerinnen erst nach 0:4-Rückstand und Timeout an zu punkten. Der Ausgleich wollte in diesem Satz aber nicht gelingen und Innsbruck setzte sich mit 25:19 durch.

Im vierten Durchgang glückte den Salzburgerinnen erstmals der bessere Start. Danach ging es hin und her, mal hatten die Gastgeberinnen die Nase vorn, mal die Gäste aus Innsbruck. Bei 21:21 war noch alles offen, schließlich fixierten die Tirolerinnen aber mit 25:22 den Sieg.

"Wir haben stark gekämpft. Leider waren wir bei vielen Punkten inkonsequent und haben zu viele Fehler gemacht", meinte PSVBG-Spielerin Lisa Sernow enttäuscht. "Ich glaube aber, wir haben uns teuer verkauft."