Die Salzburgerinnen sind am Samstag perfekt in ihren vorweihnachtlichen Spielemarathon gestartet.

Trainer Uli Sernow hatte bereits angekündigt, dass seine Volleyball-Damen das Bundesliga-Match in Korneuburg bei Schlusslicht Bisamberg/Hollabrunn keineswegs auf die leichte Schulter nehmen würden. Entsprechend fokussiert präsentiert sich die Salzburgerinnen am Samstag zum Auftakt einer anstrengenden Woche und sparten mit einem 3:0-(20,21,19)-Sieg wertvolle Kräfte.

Im ersten Satz ließ Ingrida Schweiger die PSVBG-Damen mit einer starken Aufschlagsserie vorentscheidend auf 19:11 davonziehen. Im zweiten Durchgang konnten sich die Salzburgerinnen erst bei 20:20 absetzen. Im Schlusssatz hatten sie mit 25:19 die wenigsten Probleme.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den PSVBG-Damen nicht. Bereits am Dienstag gastiert Trofaiach/Eisenerz in Rif, am Samstag folgt Sokol/Post, am Sonntag Hartberg. Am Ende des vorweihnachtlichen Marathons sollte ein Top-3-Platz in der Tabelle stehen.

Quelle: SN