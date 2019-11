Weder ein 0:2-Satzrückstand noch ein 1:7 im Entscheidungssatz ließen Salzburgs Bundesliga-Damen gegen Innsbruck aufgeben.

Trainer Uli Sernow war mächtig stolz, nachdem seine Bundesliga-Damen den Matchball zum 3:2-Sieg in Innsbruck verwertet hatten. "Das Team hat eine unglaubliche kämpferische Moral gezeigt und am Ende verdient gewonnen", fasste der Coach den Volleyballkrimi gegen Tirol zusammen.

Die Salzburgerinnen hatten anfangs große Schwierigkeiten und verloren die ersten beiden Sätze mit 21:25 und 18:25. Doch angeführt von Paige Hill, die am Ende 24 Punkte machen sollte, bäumten sich die PSVBG-Damen noch einmal auf und schafften mit 25:21 und 25:16 den Satzausgleich. Aber ausgerechnet zu Beginn des Entscheidungssatzes riss bei den Salzburgerinnen wieder leicht der Faden und so lag man rasch mit 1:7 zurück. Erneut schafften es Lisa Sernow und Co., den Schalter wieder umzulegen, und setzten sich schließlich noch mit 15:13 durch.

Bereits am Freitag hatte das Herrenteam der PSVBG in der 2. Bundesliga einen 3:0-Sieg über Bisamberg/Hollabrunn gefeiert. Tabellenführer bleibt Oberndorf, das sich am Samstag in Lenzing mit 3:0 durchsetzte und damit nach sechs Runden weiter ungeschlagen ist.

In der 2. Damen-Bundesliga feierte Seekirchen mit einem 3:0-Heimerfolg über Perg ebenfalls den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Oberndorf gewann in Purgstall mit 3:0.