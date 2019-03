Mit 0:3 unterlagen die Volleyballerinnen von PSVBG Salzburg zum Start des Viertelfinales in der Bundesliga gegen Titelverteidiger UVC Graz. Beste bei den Gegnerinnen war eine Salzburgerin.

Beim 20:25, 11:25, 22:25 in Rif zeigte sich Birgit Ebster-Schwarzenberger an alter Wirkungsstätte in bester Play-off-Form und war mit 14 Punkten Topscorerin beim regierenden Meister. Die Pongauerin hatte die PSVBG einst in die Bundesliga geführt. Bei Salzburg waren Paige Hill (10), Ingrida Zauere und Kelsey Bittinger (je 7) die Topscorerinnen. Das Sernow-Team ist nun in der best-of-three-Serie gefordert. Das zweite Spiel steigt kommenden Samstag, ein allfälliges drittes tags darauf, beide Male in Graz.

Besser erging es den PSVBG-Burschen, die den Start in die Aufstiegsrunde der 2. Bundesliga gegen die Roadrunners Wien/Perchtoldsdorf mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) siegreich gestalteten. In der Tabelle, in der die Resultate aus dem Grunddurchgang mitgenommen worden sind, ist Salzburg Sechster.

Bei den Frauen setzte sich UVV Seekirchen mit 3:2 gegen Hausmannstätten durch. Die Flachgauerinnen liegen auf Rang zwei der Aufstiegsrunde.

Quelle: SN