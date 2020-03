Paul Pascariuc, Julian Hörl, Florian Schnetzer und Laurenz Leitner sammelten bei der österreichischen Snowvolleyball-Meisterschaft einen kompletten Medaillensatz. Auch Seekirchens Hallen-Volleyballerinnen erreichten ihr Ziel.

Salzburgs beste Beachvolleyballer haben am Wochenende auf Schnee brilliert. Bei der österreichischen Snowvolleyball-Meisterschaft auf der Turracher Höhe landeten gleich vier Salzburger auf dem Podest. Den Titel sicherte sich Paul Pascariuc, der mit Arwin Kopschar, Felix Friedl und Maximilian Trummer das stärkste Quartett bildete. Im Finale setzte sich das Team des 20-Jährigen, der in Oberndorf auch Hallen-Volleyball spielt, gegen den Saalfeldner Julian Hörl, Florian Schnetzer aus Unterach und ihre Kollegen Alexander Huber und Simon Frühbauer in drei Sätzen durch. "Eine interessante Erfahrung, aber ärgerlich, dass wir uns den Titel nicht holen konnten", erklärte Hörl nach seinem ersten Turnier auf Schnee. Der Salzburger Laurenz Leitner wurde mit Seiser/Kindl Dritter. Bei den Damen sicherte sich das Quartett Eva Freiberger, Melanie Wiedenhofer sowie Nina und Stephanie Wiesmeyr den Titel.

Im Einsatz waren am Wochenende auch Seekirchens Hallen-Volleyballerinnen. Das U20-Team der Spielgemeinschaft mit Henndorf erreichte mit dem Einzug in das ÖM-Viertelfinale das gesteckte Ziel und wurde Achter. Am Dienstag (19 Uhr, BG Seekirchen) steht mit dem Testspiel gegen das US-Team Illinois Wesleyan Titans das nächste Highlight an.

Quelle: SN