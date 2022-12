Salzburger Nicolai Grabmüller führt Hypo Tirol zurück an die Spitze

Volleyball-Ass Nicolai Grabmüller hat nach seinem Wechsel nach Innsbruck noch kein Spiel verloren und darf von Titeln träumen - und von Italien.

Nicolai Grabmüller ist es gewohnt um den Meistertitel in der Volleyball-Bundesliga zu spielen. Mit Aich/Dob stand der Nationalspieler aus Henndorf vier Mal in Folge im Finale. Als zweifacher Meister schloss sich der 26-Jährige im Sommer Hypo Tirol an. In Innsbruck eilt er seitdem von Sieg zu Sieg.

"Zurzeit läuft es super. Es taugt mir hier richtig", sagt Grabmüller. Mit seinem neuen Team überwintert der Mittelblocker nach elf Siegen in elf Spielen als souveräner Tabellenführer. Kurz vor Weihnachten zogen ...