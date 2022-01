Die Coronapandemie bringt derzeit den Spielplan in der 1. Volleyball-Bundesliga der Damen gründlich durcheinander. Gleich doppelt waren am Wochenende die PSVBG-Volleyballerinnen von Absagen betroffen. "Wir haben die ganze Woche auf ein Doppelwochenende hin trainiert und uns taktisch auf zwei Gegner vorbereitet. Freitag kam dann die Absage von Wien und Samstag bei der Abfahrt aus Salzburg die Absage aus Eisenerz. Das ist kurios und zeigt, dass eine vernünftige Planung nicht mehr möglich ist", erklärt Coach Uli Sernow, der nun ein Durchgreifen der Liga fordert. "Ein normaler Abschluss des jetzt schon verlängerten Grunddurchgangs ist in meinen Augen unmöglich. Nachtragsspiele, die keinen Einfluss mehr auf die Abschlusstabelle des Grunddurchgangs haben, sollten gestrichen werden." Statt nach Eisenerz fuhr das Team am Samstag in die Ramsau und lenkte sich bei einer Schneeballschlacht und einer Winterwanderung im Nationalpark ab.

In der 2. Damen-Bundesliga verlor Seekirchen am Samstag beim zweiten Team von Linz/Steg nach 2:0-Führung noch in fünf Sätzen.