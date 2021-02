Salzburger spielt mit neuen Partnern gleich drei Turniere in Wagrain.

Nach drei Wochen intensiven Trainings im Sand auf Fuerteventura ist Beachvolleyballer Florian Schnetzer wieder in die kalte Heimat zurückgekehrt, wo er nach kurzer Akklimatisierung seine ersten Turniere des Jahres bestreitet − allerdings auf Schnee. "Die Umstellung ist nicht leicht, aber ich bin froh über jede Möglichkeit, wieder wettkampfmäßig meinen Sport zu betreiben", betont Schnetzer. So geht er mit seinen neuen Partnern Mathias Seiser und Moritz Kindl auch bei allen drei Snowvolleyball-Events an den Start, die bis 7. März in Wagrain-Kleinarl stattfinden. Los geht es am Samstag mit einem Turnier der European Tour.