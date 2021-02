Beachvolleyballer Florian Schnetzer zog in Wagrain ins Viertelfinale ein.

Die Umstellung von Sand auf Schnee ist Florian Schnetzer perfekt geglückt. Der Unteracher gewann am Samstag beim ersten von zwei Snowvolleyball-Turnieren der European Tour in Wagrain-Klainarl beide Vorrundenspiele und stieg damit direkt ins Viertelfinale auf. Dort geht es am Sonntag (10.20 Uhr) gegen die Italiener Carucci/Pizzileo/Pizzileo.

Schnetzer musste sich bei seiner Turnierpremiere 2021 nicht nur auf den winterlichen Belag möglichst schnell einstellen, sondern auch auf neue Partner. Mit Mathias Seiser und Moritz Kindl lief es in Wagrain aber ...