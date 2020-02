Die Flachgauerinnen hatten Jennersdorf am Samstag klar im Griff und feierten auch im zweiten Heimspiel in der Meisterrunde einen 3:0-Erfolg.

Die Seekirchner Volleyballerinnen haben am Samstagabend auch das zweite Spiel in der Meisterrunde der 2. Bundesliga gewonnen. Nach dem 3:0-Erfolg über Schlusslicht Graz besiegte das Team von Trainer Boris Holla auch den Tabellenvorletzten Jennersdorf ohne Satzverlust. Damit verbesserte sich der amtierende Meister auf den fünften Rang im Play-off der besten acht Mannschaften. Der Tabellendritte aus Villach hat nur mehr einen Punkt Vorsprung. In der nächsten Runde am 14. März kommt es zum direkten Duell in Kärnten.

Am Samstag benötigten die Gastgeberinnen - angeführt von den Topscorerinnen Susanne Eder und Anna Madl, die jeweils zwölf Punkte beisteuerten - nur 68 Minuten, um den Heimerfolg zu fixieren. Im ersten Satz hatte Seekirchen noch mit Gegenwehr der Burgenländerinnen zu kämpfen, setzte sich aber mit 25:21 durch. In den beiden weiteren Durchgängen ließen Lisa Deisl und Co. nur jeweils 15 Punkte der Gäste zu.

