Nach dem 3:0-Sieg in Perg sind Lisa Deisl und Co. nicht mehr aus den Top 4 ihrer Gruppe der 2. Bundesliga zu verdrängen. Auch Oberndorfs Herren sind weiter nicht zu stoppen.

Seekirchens Volleyballerinnen haben mit einem ungefährdeten Sieg bei Schlusslicht Perg am Samstag den Einzug in die Meisterrunde der 2. Bundesliga fixiert. Das Team von Chefcoach Boris Holla gab sich in Oberösterreich keine Blöße und gewann in drei Sätzen mit 25:17, 25:14 und 25:19. "Das war gegen diese junge Mannschaft einfacher als erwartet. Es war vom ersten bis zum letzten Ballwechsel ein Klassenunterschied zu sehen", betont Holla.

Die Seekirchnerinnen festigten den zweiten Tabellenplatz hinter den makellosen Aufstiegsaspirantinnen Bisamberg/Hollabrunn. Die drei ausständigen Spiele will man als Vorbereitung auf die Meisterrunde nutzen. Dort warten die vier besten Teams der Parallelgruppe der 2. Bundesliga. "Den Meistertitel zu verteidigen wird sehr schwierig. Unser Ziel ist eine Medaille", gibt Holla die Richtung vor.

Einen Rückschlag im Kampf um eines der vier Tickets für das obere Play-off hat am Samstag derweil Oberndorfs Damenmannschaft hinnehmen müssen. Nach der 1:3-(24:26, 25:11, 25:27, 23:25)-Niederlage gegen den Tabellendritten Purgstall fehlen nun schon sieben Punkte. Besser stehen die Oberndorfer Herren da, die am Samstag den 15. Sieg im 15. Spiel feierten. Mit dem 3:1-(25:14, 20:25, 25:22, 25:13)-Heimerfolg über Lenzing baute man die Tabellenführung aus.

Beste Karten auf die Meisterrunde der 2. Herren-Bundesliga hat auch die PSVBG Salzburg. Paul Sernow und Co. leisteten sich am Samstag gegen Nachzügler Bisamberg/Hollabrunn keinen Satzverlust und bleiben damit Dritter. Die PSV-Damen mussten danach hingegen eine schmerzhafte 0:3-(21:25, 22:25, 13:25)-Niederlage gegen Innsbruck verdauen. Die Tirolerinnen zogen damit in der Tabelle vorbei und liegen nun auf dem begehrten sechsten Rang, der für das Meister-Play-off der höchsten Spielklasse qualifiziert.

Quelle: SN