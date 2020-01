Die Flachgauer Volleyballerinnen mussten sich am Samstagabend in Inzing geschlagen geben. Positiv fielen neben der überragenden Anna Madl vor allem drei U18-Spielerinnen auf.

Seekirchens Volleyballerinnen haben am Samstag in Inzing mit 1:3 (25:21, 17:25, 23:25, 19:25) verloren und damit in der 2. Bundesliga die vierte Auswärtsniederlage in Serie kassiert. "Das war ein Auf und Ab von beiden Teams. Wir waren nicht konsequent genug", hadert Trainer Boris Holla vor allem mit dem Ausgang des umkämpften vierten Satzes. Seekirchen verspielte eine Führung und fand danach nicht mehr zurück ins Spiel. "Das ist eine Kopfsache gewesen, aber alles kein Drama. Gegen Inzing tun wir uns auswärts immer schwer."

Seekirchen bleibt dank neun Siegen in 13 Spielen Tabellenzweiter. Der Einzug in die Meisterrunde ist fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs nah. "Wir brauchen noch zwei Siege. Denn mit 30 Punkten sollten wir fix unter den besten vier Mannschaften sein. Und das ist machbar", weiß Holla sein zu Hause noch makelloses Team weiter auf Erfolgskurs. Vor dem Duell gegen die sechstplatzierte SG Eisenerz/Troifach machen auch so manche Leistungen vom Samstag Mut. Holla betont: "Anna Madl war die beste Spielerin am Feld. Außerdem haben die jungen Wilden aufgezeigt. Selina Pichler zum Beispiel war zum ersten Mal über mehr als zwei Sätze Zuspielerin und hat das sehr gut gemacht."

Quelle: SN