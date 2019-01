Eine Rückkehr in die höchste Liga nach zehn Jahren Pause ist für die Herren von PSVBG Salzburg ein konkretes Thema.

Pascariuc, Leitner, Sernow: Einige Namen im Team des Zweitligisten PSVBG Salzburg erinnern an große Volleyballzeiten. In den 1990er-Jahren war der Vorgängerclub Paris Lodron Stammgast im Ligafinale, 1995 wurde der Meistertitel gefeiert. Die Söhne der Erfolgsgaranten früherer Jahre könnten nun nach zehnjähriger Pause ein Comeback in der höchsten Spielklasse möglich machen.