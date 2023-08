Vom Nachwuchs bis in die Kampfmannschaft

In Mariapfarr werden mehr als 100 Kinder trainiert. Spielgemeinschaften fördern die Spielstärke.

In den U6-, U8-, U10- und U12-Mannschaften klettern die Nachwuchstalente des USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach die Fußballkarriereleiter empor. Die U13 und U15 tritt als SG Lungau - Kinder des USC Mariapfarr, SC Tamsweg und USC Mauterndorf - an. Funktionär Jakob Gappmayr: "Durch die SG Lungau werden die Kids noch mehr gefördert. Es entsteht ein stärkeres Team und dadurch können wir in einer höheren Spielklasse antreten. Am Ende profitieren die Kinder in ihrer Entwicklung und auch wir Vereine. Die Zusammenarbeit mit Tamsweg und Mauterndorf funktioniert hervorragend." Gappmayr weiter: "Falls Kinder gerne mit dem Fußballtraining starten möchten - egal welches Alter - können sie sich gerne bei den Trainern/Funktionären melden oder eine E-Mail an fußball@uscmariapfarr.at senden."