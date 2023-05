Von den Zeller Eisbären zur Weltmeisterschaft

Henrik Neubauer hat den Sprung in Österreichs WM-Kader für Tampere geschafft.

Eigentlich war schon allein seine Nominierung für die Teamcamps ein kleines Wunder. Immerhin spielt Henrik Neubauer weder in einer großen internationalen noch in der höchsten heimischen Liga. Stattdessen geht der 26-Jährige seit zwei Jahren für die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League auf Torejagd.

Aus dieser Spielklasse schafft es normalerweise niemand bis ins Nationalteam, geschweige denn zu einer Weltmeisterschaft. Genau das ist Neubauer aber nun gelungen. In fünf Trainingscamps und acht Testspielen (mit einem Treffer und drei Assists) hat er Österreichs Teamchef Roger Bader davon überzeugt, dass es besser ist, ihn mit zu den Titelkämpfen nach Tampere zu nehmen. Im letzten Testmatch am Samstag gegen die Slowakei gönnte er ihm sogar eine Pause. Gemeinsam mit NHL-Star Marco Rossi und Eisbullen-Routinier Dominique Heinrich verfolgte Neubauer die 3:4-Niederlage von der Tribüne aus.

So konnte er auch nichts gegen den schwachen Start unternehmen, den seine Kollegen im letzten WM-Test hinlegten. 0:3 lag Österreich nach einem katastrophalen Auftaktdrittel zurück. Zwar zeigte das Team danach Kampfgeist und schaffte durch Tore der Eisbullen Lucas Thaler und Mario Huber sowie KAC-Spieler Lukas Haudum noch den Ausgleich. Eine Sekunde vor Schluss fixierten die Slowaken aber doch noch den Heimsieg.

Am Sonntag verkündete Teamchef Bader dann den offiziellen WM-Kader. Neben Neubauer überstanden gleich zehn Eisbullen (darunter auch der rekonvaleszente Peter Schneider) den finalen Cut.