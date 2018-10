"Von der 2. Liga ist der SAK weit entfernt"

SAK-Präsident Christian Schwaiger hat mit dem Traditionsverein große Ziele. Ohne weitere Sponsoren sind diese aber nicht realisierbar.

Christian Schwaiger spricht im SN-Interview über den bisherigen Saisonverlauf, das Fernziel 2. Liga und beruhigt die Anhänger des Ligakonkurrenten Austria Salzburg.

Nach elf Runden führt der SAK die Tabelle in der Salzburger Liga an. Mit dem Saisonstart können Sie zufrieden sein. Christian Schwaiger: Bin ich auch. Bisher sind wir unserer Favoritenrolle mit neun Siegen und zwei Unentschieden gerecht geworden. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die immer mehr zu einer Einheit wird. Mit jedem Sieg kommen wir der Westliga einen Schritt näher.

Die Westliga ist ein nahes Ziel von Ihnen. Ihr Fernziel ist die 2. Liga. Ist der Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse in naher Zukunft möglich? In der derzeitigen Konstellation sicher nicht. Um in der 2. Liga mithalten zu können, braucht man ein Budget von rund 2,5 Millionen Euro. Davon sind wir weit entfernt. Ohne einen großen Sponsor ist dieses Ziel nicht realisierbar. Deswegen müssen wir den Verein in den nächsten Jahren so attraktiv wie möglich machen, um Sponsoren anzulocken.

Abseits des Rasens ist beim SAK derzeit das Flutlicht ein heißes Thema. Wie ist der aktuelle Stand? Derzeit holen wir Angebote von verschiedenen Herstellern ein und hoffen, dass wir zeitnah grünes Licht von der Stadtpolitik bekommen. Wir brauchen ein neues Flutlicht, da es für unseres keine Ersatzteile mehr gibt. Eines möchte ich zu diesem Thema auch noch sagen: Das Gerücht, dass wir das Flutlicht von Austria Salzburg bekommen sollen, stimmt nicht. Wir werden der Austria sicher nichts wegnehmen, nicht mal eine Glühbirne.

Im aktuellen Kader stehen nur eine Handvoll Eigenbauspieler. Wie nachhaltig ist das Projekt SAK? Das stimmt. Aber im Sommer war es halt eine Ausnahmesituation. Um unser Ziel Westliga zu erreichen, mussten wir der Mannschaft Qualität zuführen. In den nächsten Jahren wird es so einen großen Umbruch sicher nicht mehr geben. Im Nachwuchs sind wir gut aufgestellt: Wir haben zum Beispiel eine starke U17. Da wird in den nächsten Jahren sicher der eine oder andere den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen.



Derzeit weiß man nicht, wie es mit der Regionalliga West weitergeht. Wie soll die dritte Liga Ihrer Meinung nach in Zukunft aussehen? Eine Liga mit Oberösterreich und Salzburg wäre für mich reizvoll. Wir können die Entscheidung nicht beeinflussen, deswegen nehmen wir es, wie es kommt.



Seit einem Jahr ist der 46-Jährige Präsident und Hauptsponsor des Salzburg-Ligisten SAK. Seine Firma HCS exportiert Autoersatzteile in die USA und nach Asien.