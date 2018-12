Von der verrückten Idee zum Massenspektakel

Im kommenden Jänner heißt es im Zentrum von Saalbach zum Start der Mountain Attack wieder: "Auf die Felle, fertig, steil bergauf!"

Sie wurden als Spinner bezeichnet, die Veranstalter der ersten Mountain Attack im Jahr 1999. Ski-Bergsteigen, noch dazu unter den anspruchsvollen Bedingungen im Glemmtal, galt als Sport für eine kleine Gruppe von Verwegenen. Bei der 21. Auflage der Hervis Mountain Attack, die am Freitag, 11. Jänner 2019, auf dem Dorfplatz von Saalbach gestartet wird, werden 1100 bestens trainierte Athletinnen und Athleten aus 22 Nationen erwartet.

Anzeige

Los geht es wie immer um 16 Uhr mit dem Kommando "Auf die Felle, fertig, steil bergauf!" Gewählt werden können drei Distanzen. Beim Schattberg Race sind 1017 Höhenmeter zu überwinden. Die Tour nennt sich die Prüfung, bei der fünf Gipfel und 2036 Höhenmeter bewältigt werden müssen. Der Marathon beinhaltet sogar sechs Gipfel, ist größtenteils identisch mit der Tour und wird durch den Zwölferhornanstieg, die Nordabfahrt in die Hochalm und den Aufstieg in Richtung Hasenauer Köpfl ergänzt. Rund 400 Aktive nehmen diese Herausforderung an.

Veranstalter Roland Kurz von der NMC GmbH darf sich über das Rieseninteresse für die Veranstaltung freuen. Knappe zwei Stunden nach der Öffnung der Anmeldung am 18. Oktober waren alle 1100 Startplätze vergeben. Wer trotzdem noch teilnehmen will, muss auf die Rückgabe eines Startplatzes hoffen. Restplätze liegen am Renntag ab 9 Uhr im Hervis Store Saalbach auf. Für Begleiter und Fans ist die Schattberg-X-press-Gondel nach dem Start kostenlos unterwegs.

Aus sportlicher Sicht die größte Frage ist: "Wird beim Marathon der Streckenrekord unterboten?" Beim Bewerb zu Beginn des heurigen Jahres gelang dem Italiener Michele Boscacci ein spektakulärer Auftritt. Er pulverisierte die im Jahr zuvor vom Deutschen Toni Palzer aufgestellte Marke (2:21:34 Stunden) auf 2:18:57. Heuer wird ein Gigantenduell zwischen den beiden erwartet. "Ich hole mir den Rekord zurück", kündigte Palzer an, der diesen Jänner wegen einer Verletzung nicht dabei war. Boscacci hat heuer alle Tourenskiklassiker gewonnen und reist als Weltcup-Gesamtsieger 2018 und natürlich hoch motiviert an.

Von den Österreichern zählt Armin Höfl aus der steirischen Krakau zum Favoritenkreis. Er gewann heuer die Tour und stieg auf den Marathon um. Der Uttendorfer Stefan Steiner geht als Lokalmatador an den Start.

Bei den Damen geht Michaela Eßl aus Abtenau wieder als Favoritin in den Marathon. Ihre wohl schärfste Konkurrentin wird die Italienerin Alba De Silvestro, Nummer vier der Welt, sein.

Infos: www.mountain-attack.at

Quelle: SN