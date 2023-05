Von Salzburgs Wundertüten und großen Ambitionen in der Tennis-Bundesliga

Läuft alles wie erhofft, ist Salzburg 2024 mit drei Mannschaften auf national höchster Ebene vertreten. Radstadt und Anif visieren den Klassenerhalt an, Zweitligist STC den Aufstieg.

Hallen-Staatsmeister Jakob Aichhorn visiert mit Anif den Klassenerhalt an.

Am Samstag starten Salzburgs Vertreter in die Bundesligasaison - mit höchst unterschiedlichen Zielen. Während für die Erstligisten Radstadt und Anif einzig der Klassenerhalt zählt, hat Zweitliga-Aufsteiger STC den Durchmarsch im Visier.

Die Wundertüten: Nicht weniger als neun Legionäre hat GM Sports Anif auf der Meldeliste, allen voran Facundo Bagnis (123). Der Argentinier besiegte beim Salzburg-Challenger im Vorjahr Dominic Thiem und erst am Mittwoch in Mauthausen Gerald Melzer. Sofern er nicht das Halbfinale erreicht, führt er am Samstag beim ...