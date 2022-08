Vor 50 Jahren in Kaprun: Als "Schneckerl" Prohaska sein erstes Tor für die Wiener Austria schoss

Was für ein Tag ist das gewesen. Der halbe Pinzgau war auf den Beinen. Das Jubiläum sorgt in Kaprun nach 50 Jahren noch immer für Gesprächsstoff.

Ja, es war ein legendäres Fußballspiel. Am 26. August 1972 traf der WSK Kaprun daheim auf die Wiener Austria. Einer, der als Spieler dabei war, nämlich Harald Schlosser, erinnert sich: "Der WSK war gerade in die zweithöchste österreichische Liga, also die Regionalliga West, aufgestiegen. In der ersten Runde des ÖFB-Cups wurde der SK Hallein mit 4:2 nach Verlängerung besiegt.

Somit ging es in der zweiten Runde gegen den österreichischen Vizemeister Austria Wien, der auch mit etlichen Nationalteamspielern anrückte. ...