Vor Radspektakel in der Salzburger Altstadt begann der Aufbau

Erstmals wurde bei einem Sportevent mitten in der Salzburger Altstadt für die Zuschauer über die Rennstrecke eine Brücke errichtet. Die Vorarbeiten haben am Dienstag bei herrlichem Wetter begonnen.

Rund um das am Donnerstag in der Salzburger Altstadt beginnende "Cyclodome" dürfen sich die Radfans laut Veranstalter auf eine einzigartige Neuerung freuen: Damit die Zuschauer die Strecke der Radstars wie des heurigen Tour-Etappensiegers Felix Gall gefahrenlos überqueren können, wurde eine Fußgängerbrücke (Bild) errichtet. Am Donnerstag startet das Event mit einem Rundrennen um den Salzburger Dom sowie einem Mountainbike-Bewerb inklusive Staatsmeisterschaftwertung. Am Freitag folgt der bereits mehrmals ausgetragene "City Hill Climb" auf die Festung Hohensalzburg.