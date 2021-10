Vor "TV-Spiel" in Obertrum gab es Videoanalyse

Spitzenspiel der 2. Landesliga Nord gegen ATSV Salzburg wird vom ÖFB im Livestream übertragen. Nach der ersten Saisonniederlage ist Gastgeber Obertrum nicht mehr Tabellenerster und daher gegen den formstarken Ex-Club von Trainer Stanislav Stevic und Torjäger Aleksa Radivojevic besonders motiviert.

Um das Topspiel der zwölften Runde der 2. Landesliga Nord zwischen dem kürzlich von der Tabellenspitze gestürzten USK Obertrum und dem seit zehn Spielen ungeschlagenen Tabellenvierten ATSV Salzburg zu sehen, müssen Fans am Sonntag nicht am Fußballplatz in Obertrum sein. Denn das Duell mit Anstoß um 14 Uhr wird auch via Livestream unter www.oefb.tv/live übertragen. Beworben haben sich die Clubs nicht. "Wir kommen dazu wie die Jungfrau zum Kind. Der ÖFB hat das Spiel ausgewählt, weil sie sich wohl ein attraktives Match erwarten. Wir freuen uns darauf, hoffen aber auch auf viele Zuschauer vor Ort", sagt Obertrums Obmann Robert Winkler.

Stevic-Elf bereitete sich mit Gegnerbeobachtung und Videoanalyse vor

Am Samstag bauen ein paar Spieler und der Platzwart ein Podest auf, damit das ÖFB-Kamerateam filmen kann. Um sportlich gerüstet zu sein, hat das Team von Trainer Stanislav Stevic, der wie der achtfache Saisontorschütze Aleksa Radivojevic auch beim ATSV tätig war, längst alle Vorkehrungen getroffen. Die erste Saisonniederlage in Elixhausen wurde penibel aufgearbeitet. Am Dienstag ersetzte eine Analyse des Videos vom 1:4, das Gegner Elixhausen zur Verfügung stellte, die Einheit auf dem Trainingsplatz. "Die Mannschaft war einsichtig und hat dann am Donnerstag sehr gut trainiert. Alle sind sehr motiviert", sagt Winkler, der mit Stevic am vergangenen Sonntag auch das torlose Remis des ATSV gegen den neuen Spitzenreiter St. Koloman sah. Der Obmann ist zuversichtlich: "Das wird ein Spitzenspiel und wir haben sicher unsere Chancen."