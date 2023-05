Vorbereitungen zum Schwarzach Trail laufen

Der Aufwand für das Pongauer Sport-Event ist also enorm. Änderungen an der bestehenden Erfolgsformel gibt es aber dennoch: "Wir haben heuer erstmals den K33-Bewerb, der Teilnehmer über 33 Kilometer von Schwarzach über St. Veit auf den Hochglocker und der Hubertuskapelle zur Althausalm und dann über Goldegg zurück nach Schwarzach führen wird. Außerdem änderten wir aus Sicherheitsgründen einen kleinen Teil des Streckenverlaufes des K15-Laufes, der K33 und K47 führt nun durch den St. Veiter Markt und auch am Zieleinlauf selbst hat sich etwas getan. Der wurde offener und gerader gestaltet und wirkt somit sowohl für Zuschauer als auch für die Läufer selbst einladender."

Als besonderes Schmankerl winkt ein weiteres Novum des Schwarzach Trails. Im Teambewerb können sich drei Starter bei der Startnummern-Verteilung zum Trio zusammenschließen. "Drei Läufer aus den drei verschiedenen Disziplinen treten dann als Team an und am Ende entscheidet das Los, welches Dreier-Gespann sich einen der drei Preise der Wertung holt", informiert Kreer abschließend.