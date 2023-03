Vorzeitiges Saisonende: Zeller Eisbären scheitern an Lustenau

Die Pinzgauer verpassen mit einer deutlichen Heimniederlage das Viertelfinale der Alps Hockey League.

Die Zeller Eisbären waren im Grunddurchgang knapp an der direkten Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale der Alps Hockey League vorbeigeschrammt. Mit guten Leistungen in der Zwischenrunde verdienten sie sich eine zweite Chance, doch im Pre-Play-off gegen den EHC Lustenau kam nun das böse Erwachen. Nach einem 4:1-Auftaktsieg zu Hause und einer 1:4-Auswärtspleite unterlagen die Zeller am Samstag im entscheidenden Duell vor eigenem Publikum 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

Zeller Eisbären unterliegen Lustenau 2:4

2000 Zuschauer in Zell am See sahen, wie die Hausherren deutlich mehr Schüsse auf das Tor abgaben (56:32). Zwei Treffer von Aleksi Hämäläinen reichten aber nicht. Denn die Vorarlberger trafen stets zum richtigen Zeitpunkt. So hielt etwa das 1:1 durch Hämäläinen nach 15 Spielminuten nur 19 Sekunden. Danach zogen die Gäste davon. Das 2:4 kurz vor Schluss kam zu spät. Die Saison, die den österreichischen Meistertitel der AHL bescherte , endet für die Zeller damit vorzeitig.