Wagner-Festspiele bei nächstem Sieg des UHC Salzburg

Trainersohn Christian Wagner führte den Zweitligisten zum dritten Saisonerfolg.

Der UHC Salzburg, der in der Hinrunde keinen einzigen Punkt geholt hatte, hat am Samstag einen weiteren großen Schritt aus dem Tabellenkeller der 2. Handball-Bundesliga gesetzt. Die Salzburger schlugen nach Wels in der Vorwoche auch den Tabellenzweiten, die zweite Mannschaft des Bundesligisten Schwaz, im Lieferinger Sportzentrum Nord mit 25:22 (14:12) - der dritte Sieg im sechsten Rückrundenspiel.

Christian Wagner in Torlaune

In Abwesenheit von UHC-Torgarant Sebastian Aufhauser, der aufgrund einer Bänderverletzung im Grunddurchgang wohl nicht mehr spielen wird, lief erneut Christian Wagner zur Hochform auf. Der 17-jährige Sohn von Trainer Herbert Wagner erzielte zwölf und damit fast die Hälfte der Salzburger Treffer. Der UHC ist zwei Runden vor Schluss weiter Tabellenschlusslicht, der Vorletzte Lauterach liegt aber nur mehr wegen des besseren Torverhältnisses vorn.