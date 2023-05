Walkner verpasst Podestplatz beim letzten WM-Test nur knapp

Im Vordergrund stand bei Walkner aber ohnehin die letzte Feinabstimmung seiner GASGAS-Maschine für den WM-Auftakt in zwei Wochen in Serbien. Auf der Strecke kam er immer besser in Schuss. Den zweiten und dritten Renntag beendete er auf Platz zwei und drei. Zum Abschluss feierte der 25-Jährige sogar den Tagessieg. Für den Sprung aufs Podium reichte das aber nicht mehr. Im Endklassement landete er auf Rang vier.

Enttäuscht war Walkner darüber keineswegs. "Mit dem Ausgang des Rennens, knapp am Podest vorbei, bin ich sehr zufrieden, denn es hat mir gezeigt, dass die Form und die Motorradabstimmung passen", sieht sich der Salzburger gut gerüstet für das erste WM-Rennen, den am 17. Mai startenden Xross in Serbien.