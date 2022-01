Wallner: "Wir haben keine Unruhe im Club" - Anif holt Ex-Profi

Einige Führungsspieler wollten das Regionalliga-Schlusslicht SAK im Winter verlassen, der Vorstand verweigerte aber die Freigaben.

Mit nur zehn Punkten überwintert der SAK nach einer schwachen Herbstsaison auf dem letzten Platz in der Regionalliga Salzburg. Weil in dieser Saison der Abstieg vom Fußballverband ausgesetzt wurde, müssen die Nonntaler zumindest den Absturz in die Salzburger Liga nicht fürchten. Trotzdem herrschte laut SN-Informationen zuletzt Unruhe im Verein. Nachdem die gewünschten Neuzugänge bisher ausgeblieben sind, wollten einige Führungsspieler den Verein im Winter verlassen. "Das stimmt. Einige Jungs wollten wechseln, dieses Thema war aber nach kurzen Gesprächen vom Tisch. Wir ...