Walser brennen gegen Inzing auf die Finalrevanche

Rekordmeister will sich im Heimkampf gegen den Titelverteidiger ein Punktepolster erkämpfen. 55. Titel soll heiß umkämpfte Bundesligasaison krönen.

Zu viel Erfolg kann auch abstumpfen. Jahr für Jahr gehen die Ringer des A. C. Wals als großer Titelfavorit in die nächste Bundesligasaison. Der Einzug ins Finale ist für viele Beobachter längst eine Selbstverständlichkeit, der Gewinn der Mannschaftsmeisterschaft nur die Erfüllung einer Pflicht.

Beim Rekordmeister selbst ist zwar auch der Titel jedes Jahr das große Saisonziel. Dort weiß aber jeder, wie viel Arbeit hinter der Erfolgsserie steckt und dass die anderen heimischen Clubs nur auf eine kleine Schwäche der Salzburger warten. Vergangenes Jahr war es wieder einmal so weit. Nach vier Titelgewinnen in Folge zogen die Walser im Finalduell mit Inzing den Kürzeren. Die einzige Niederlage der Saison passierte ausgerechnet im Finalrückkampf in der eigenen Halle und kostete gleich den Titel − es wäre der 55. gewesen, und das zum 70-Jahr-Jubiläum des Clubs.

Entsprechend motiviert gehen die Walser am Samstag (ab 18.30 Uhr) in den ersten Finalkampf gegen Inzing in der eigenen Walserfeldhalle. Die Tiroler konnten heuer bereits im Grunddurchgang ein Duell gegen die Salzburger gewinnen, dennoch hätten sie den Aufstieg ins große Finale fast noch verpasst. "Die Bundesliga ist heuer so eng gewesen wie seit drei, vier Jahrzehnten nicht mehr", erklärt der Walser Obmann Toni Marchl. "Da waren viele knappe Kämpfe dabei. Das war schon super und so soll es auch sein." Trainer Matthias Außerleitner wäre ein anderer Finalgegner sogar lieber gewesen. "Gegen Inzing ist es ein bisschen ein Lotteriespiel", meint der Coach. Vor allem die von Daniel Gastl angeführte Riege der Nationalkaderkämpfer könnte den Walsern Probleme bereiten. "Die sind natürlich voll motiviert und richtig gut im Training", weiß Obmann Marchl.

Aufseiten der Salzburger gelten die WM-Kämpfer Markus Ragginger und Simon Marchl als Sieggaranten. Das weiß auch der Gegner. So könnten auch heuer wieder taktische Kniffe bei der Aufstellung entscheidend sein.