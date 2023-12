Walser nach Remis im ersten Finalkampf unter Druck

Rekordmeister musste sich zu Hause gegen Inzing mit einem 29:29 begnügen. Die Entscheidung um den Bundesligatitel fällt kommenden Samstag in Tirol.

Der A. C. Wals konnte am Samstag im Hinkampf des Finales der 1. Ringer-Bundesliga seinen Heimvorteil nicht dazu nutzen, sich ein kleines Punktepolster für den Rückkampf in Inzing zu erarbeiten. Der Rekordmeister musste sich am Samstag in der Walserfeldhalle mit einem 29:29 zufrieden geben. "Jetzt müssen wir es halt nächste Woche in Inzing richten", meinte der in seinen beiden Kämpfen siegreiche Walser Markus Ragginger.

Viele klare Kämpfe

Vor allem die Freistilrunde lief für die Hausherren nicht wie erhofft. In den beiden untersten Gewichtsklassen setzten sich jeweils die Legionäre gegen überforderte Nachwuchskämpfer durch. Die 0:11-Auftaktniederlage von Kristian Cikel machte sein georgischer Clubkollege Roberti Dingashvili wett. Vorzeitig und ohne eigene Wertung musste sich diesmal Amer Hrustanovic im Duell mit Inzings WM-Teilnehmer Benjamin Greil geschlagen geben. Dafür gewann Nachwuchstalent Muhamed Bektemirov seinen Kampf mit 13:4.

Jakiev verlor nach 4:0-Führung

Die restlichen Kämpfe brachten da schon mehr Spannung. Im Schwergewichtsduell gab zwar Markus Ragginger trotz des für ihn ungewohnten Stils klar den Ton an, mehr als ein 2:1-Erfolg sprang gegen Timon Haslwantner aber nicht heraus. Heiß umkämpft war auch der Kampf zwischen dem Walser Benedikt Huber und Jakob Sauerwein. Die letzte Aktion gelang allerdings dem Inzinger zum 9:6-Sieg. Turpal Jakiev lag gegen Lukas Gastl bereits mit 4:0 voran, musste sich dem Tiroler aber letztlich mit 6:9 geschlagen geben. Damit lag Inzing zur Pause mit 17:12 voran.

Aufholjagd nach der Pause

Im griechisch-römischen Stil schlugen sich die Walser dann durch die Bank besser. Dem 15-jährigen Cikel gelang im zweiten Duell mit Inzing-Legionär Ramzik Misakyan zumindest ein Ehrenpunkt. Ragginger gewann diesmal das Schwergewichtsduell souverän und vorzeitig. Mit dem 12:0-Blitzsieg von Khaledin Arabzadeh machten die Hausherren den Pausenrückstand vollends wett. Hrustanovic wehrte sich im zweiten Aufeinandertreffen mit Gastl erfolgreicher und verlor lediglich mit 0:4. Huber unterlag nach anfänglicher Führung noch mit 3:4. Erik Szilvassy verkürzte für Wals mit einem 5:1-Sieg vor dem letzten Kampf auf 25:28. Christoph Burger gelang mit seinem abschließenden 15:4-Erfolg über Wolfgang Norz noch der verdiente Ausgleich zum 29:29-Endstand.