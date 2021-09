Walser Ringer lassen Muskeln spielen

Starker Heimauftakt des Spitzenreiters: Sieg gegen Inzing war nie in Gefahr.

Nach dem 35:22-Auftakterfolg in Hörbranz haben die Walser Ringer auch im zweiten Duell der neuen Bundesligasaison nichts anbrennen lassen und den ersten Platz im Meister-Play-off gefestigt. In der Walserfeldhalle besiegten Markus Ragginger und Co. den ersatzgeschwächten RSC Inzing mit 45:9.

"Wir haben super gerungen", sagt Cheftrainer Matthias Außerleitner. Der Rekordmeister, der das Duell per Livestream im Internet übertrug, war bereits nach neun von 14 Kämpfen nicht mehr einzuholen. Nur Simon Marchl und Julian Neumaier mussten sich geschlagen geben. Hart zu kämpfen hatten Muhamed Bektemirov, der im Freistil Jakob Saurwein in der Schlusssekunde besiegte, und Mukhammad Inshapiev, der gegen Saurwein im griechisch-römischen Stil beim Stand von 2:9 von einer verletzungsbedingten Aufgabe profitierte. Die zehn weiteren Kämpfe gingen souverän an die Hausherren, wobei Benedikt Huber in beiden Stilen überzeugte. "Die Jungen waren brav und auch die alten Hasen wie Benedikt Puffer, der nicht mehr so viel auf der Matte steht, haben das gewaltig gemacht", betont Außerleitner.

Auch die KG Vigaun/Olympic siegte am Samstag: Beim ersten Auftritt im Unteren Play-off der 1. Bundesliga gelang ein 32:27-Erfolg beim KSV Söding.