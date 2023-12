Walser Ringer wollen 55. Meistertitel beim Abschied eines Trios feiern

Der Rekordmeister fordert Inzing im Rückkampf des Bundesligafinales. Ein Duell auf Augenhöhe.

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem entscheidenden Rückkampf im Ringer-Bundesligafinale nicht sein. Nach dem dramatischen 29:29 in der Walserfeldhalle fordert Rekordmeister A.C. Wals am Samstag (19.30 Uhr) in Telfs den Titelverteidiger Inzing auf Augenhöhe. Während die Tiroler nun Heimvorteil haben, gehen die Salzburger mit der Mini-Führung eines mehr errungenen Schultersiegs in das zweite Finalduell.

"Wirklich jeder Mannschaftspunkt ist wichtig. Die Chancen stehen 50:50. Ich bin aber immer Optimist", sagt der Walser Obmann Anton Marchl. Als Schlüsselduelle erwartet der Olympiasechste in Barcelona 1992 den Freistilkampf von Markus Ragginger, der in der für ihn ungewohnten Disziplin am vergangenen Samstag 3:1 siegte, und Benedikt Hubers Duelle gegen Jakob Saurwein, die in Wals jeweils mit 3:1 an den Inzinger gingen. Cheftrainer Matthias Außerleitner betont: "Wir hätten uns einen Punktepolster für den Rückkampf gewünscht. Nichtsdestotrotz sind unsere Ringer voll motiviert, den Titel nach Wals zurückzuholen."

Es wäre der 55. Coup - und nicht nur wegen der Revanche ein besonderer. Denn ein äußerst verdientes Trio tritt ab: Ludwig Bieringer nach 40 Jahren als Präsident, Marchl nach 30 Jahren in führender Funktion, zuletzt 17 Jahre als Obmann, und der zweifache Olympiateilnehmer Amer Hrustanovic nach 20 Jahren als Bundesligaringer. Im Idealfall wird beim Geburtstagsfest des 80-jährigen Bieringer am kommenden Donnerstag, das die Weihnachtsfeier des Clubs ist, auch ein weiterer Meistertitel bejubelt. Und am 20. Dezember startet dann eine neue Ära. Bei der Generalversammlung wird die künftige Führungsriege um Obmann Philipp Crepaz, Finanzvorstand Josef Berger, Sportdirektor Florian Marchl und Cheftrainer Matthias Außerleitner gewählt. Anton Marchl sagt: "Wir haben gute Leute, richtige Walser, die nun übernehmen. Die Philosophie wird weitergelebt."