Walser Ringer Ragginger wird EM Fünfter

Der 21-Jährige des A.C. Wals überraschte viele Experten mit einer außergewöhnlichen Leistungssteigerung.

Markus Ragginger vom A.C. Wals hat am Sonntag bei der Ringer-EM in Warschau im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 97 kg Rang fünf belegt. Im Kampf um Bronze unterlag der 21-Jährige dem italienischen Vorjahres-EM-Zweiten Nikoloz Kakhelashvili 0:4. Bei 0:3 musste Ragginger eine blutende Wunde unter dem rechten Auge verarzten lassen. In der Hoffnungsrunde hatte er mit einem 7:2 gegen den Ukrainer Jewgenij Saweta überzeugt. Dem Salzburger gelang die beste heimische Platzierung bei dieser EM. Nun geht es in die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation vom 6. bis 9. Mai in Sofia. Um ein Ticket für Tokio zu lösen, muss das Finale der jeweiligen Gewichtsklasse erreicht werden.