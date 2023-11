Walsern gelingt im zweiten Anlauf die Finalrevanche

Rekordmeister legte mit starkem Griechisch-Römisch-Durchgang den Grundstein zum 37:21-Heimsieg über Meister Inzing.

Die letzten beiden Begegnungen mit Inzing hat der A. C. Wals nicht gerade in bester Erinnerung. Ende letzten Jahres schnappten ihnen die Tiroler im Bundesliga-Finale in der Walserfeldhalle den Titel weg. Das erste Aufeinandertreffen in der neuen Saison entschied Inzing vor eigenem Publikum mit 31:25 für sich. Am Samstag nahmen die Salzburger im Rückkampf nun endlich Revanche. Der Rekordmeister setzte mit einem 37:21-Heimsieg ein deutliches Zeichen für das heurige Finale.

Wals führte zur Pause bereits 23:5

Im Griechisch-Römisch-Durchgang legten die Walser gleich ordentlich vor und konnten sechs der sieben Kämpfe für sich entscheiden. Christoph Burger, Markus Ragginger und Amer Hrustanovic überzeugten dabei mit vorzeitigen Siegen und ließen ihren Club mit einer 23:5-Führung in die zweite Runde gehen. Nach der Pause konnte Inzing zwar das Duell offener gestalten und den Rückstand sogar ein wenig verringern. Angeführt von den siegreichen Freistilspezialisten Simon Marchl und Muhamed Bektemirov ließen sich die Salzburger den verdienten Heimsieg aber nicht mehr nehmen.