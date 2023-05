Warum in Anif und Radstadt ein wenig French-Open-Flair geboten wird

Für die Tennis-Bundesliga gibt es eine Luftbrücke zwischen Roland Garros und Salzburg.

Wer dieser Tage attraktives Tennis sehen will, besucht die French Open oder schaut in Anif oder Radstadt vorbei. Gleich mehrere Bundesligaprofis sind da wie dort im Einsatz - am Freitag zum Leidwesen der Gastgeber. Obwohl schon vor dem Duell Serienmeister Irdning seinen Platz im Halbfinale innehatte, boten die Steirer mit Dennis Novak, Filip Misolic, Lucas Miedler sowie Gerald und Jürgen Melzer fünf Davis-Cup-Mitglieder auf. Anif verkaufte sich teuer, unterlag aber 2:7 (1:2). Andreas Seppi besiegte Novak und Bernd Kößler/Gregor Ramskogler ...