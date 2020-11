Treffer zum 12:12-Ausgleich 0,7 Sekunden vor dem Spielende und Sieg im Fünf-Meter-Schießen - die Salzburger Wasserballer haben am Samstag in Innsbruck Kampfgeist und Nervenstärke bewiesen und Titelverteidiger WBC Tirol auch im zweiten Halbfinalduell geschlagen. Der sechste Bundesliga-Meistertitel rückt näher.

Paris Lodron Salzburg steht im Finale der Wasserball-Bundesliga. Nach dem 17:14-Heimsieg gegen den amtierenden Meister WBC Tirol am Freitagabend ließen es die Salzburger nicht auf ein Entscheidungsmatch ankommen und fixierten gleich im zweiten Duell am Samstag den Aufstieg. Spannender hätten es die Gäste in der Innsbrucker USI-Halle dabei aber nicht machen können.

0,7 Sekunden vor dem Ende ins Fünf-Meter-Schießen gerettet

50 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen die Salzburger noch mit 10:12 zurück. Doch Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity, der mit insgesamt acht Toren herausragte, rettete sein Team mit zwei Treffern noch ins Fünf-Meter-Schießen. Den Ausgleich erzielte der Ungar nach mutigem Zuspiel von Nemanja Manojlovic und toller Drehung 0,7 Sekunden vor dem Ende. In der Entscheidung wurde dann Salzburgs Tormann Salkan Samardzic zum Helden. Dank seiner Paraden gewann Paris Lodron das Fünf-Meter-Schießen mit 6:5 und steht damit im Finale. "Dieser Sieg war purer Wille und ein bisschen Glück", erklärt Sportchef Christian Stickler, der vom Beckenrand coachte.

SN/paris lodron salzburg Das Rückspiel fand in der USI Innsbruck statt.

Rif als Schlüssel zum Erfolg

Im wegen des Coronavirus im Frühjahr abgebrochenen Grunddurchgang hatte sich Salzburg nicht immer von der besten Seite gezeigt und die Topteams bereits aus den Augen verloren. Doch nach der achtmonatigen Wettkampfpause ist der fünffache Meister, der zuletzt 2017 und 2018 triumphierte, nun voll da. "Wir haben im richtigen Moment die Kräfte gebündelt und mit Rif den perfekten Partner. So professionelle Trainingsmöglichkeiten wie wir hat kein anderes Team der Liga", betont Stickler dankbar.

Im Finale wartet wohl Wien

Im Endspiel wird in einer Woche höchstwahrscheinlich der Grunddurchgangssieger ASV Wien warten, der gegen die SPG Innsbruck/Dornbirn aber erst am Sonntag den Einzug fixieren kann. Gegen die Wiener würde Salzburg das erste Finalduell am Freitag in Rif bestreiten. Das Rückspiel und ein potenzielles Entscheidungsmatch würden am Wochenende in Wien stattfinden. Der Zutritt zu den Bädern der Hauptstadt ist derzeit aber nur beschränkt möglich. Der ASV konnte daher zuletzt auch nur schwer trainieren. "Da sieht man, welch großer Wettbewerbsvorteil unsere Heimat in Rif ist", sagt Stickler.