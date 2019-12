Die Salzburger unterlagen dem weiter makellosen Bundesliga-Tabellenführer ASV Wien Samstagabend mit 5:20. Die vielen Ausfälle waren nicht zu kompensieren.

Die Wasserballer von Paris Lodron Salzburg haben nach der 10:18-Heimniederlage vor einer Woche auch auswärts gegen den ASV Wien verloren. Hatte man das erste Duell gegen den Vorjahreszweiten in Rif zumindest in der Anfangsphase offen gehalten, musste das Team um Szrgyán Zsivánovity am Samstagabend von Beginn an die Überlegenheit der Wiener anerkennen. Der Spitzenreiter der Bundesliga führte nach dem ersten Viertel mit 3:1 und zog bis zur Halbzeitpause auf 11:3 davon. Die beiden abschließenden Viertel gingen mit 5:1 und 4:1 ebenfalls klar an die Hausherren.

"Wir sind verletzungsbedingt mit der wohl jüngsten Aufstellung dieser Saison angetreten und haben versucht mitzuhalten. Leider haben wir uns zu viele Konter eingefangen, die der ASV eiskalt genutzt hat", erklärt Roland Kreil, der krankheitsbedingt nicht ins Wasser steigen konnte. Zudem mussten die Salzburger Bernhard Fridrik (Nasenbeinbruch), Christian Stickler (Meniskus-OP), David Csente (Schulterverletzung), Sebastian Donis und Raydel Martinez (verhindert) vorgeben. "Bald werden wieder mehr Spieler einsatzbereit sein und dann werden wir wieder wichtige Erfolge verbuchen", ist Kreil überzeugt. Als nächste Bewährungsprobe wartet am 11. Jänner in Graz der WBV auf den Tabellendritten.

Quelle: SN